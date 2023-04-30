قالت الولايات المتحدة أن قافلة تضم مواطنين أمريكيين وموظفين محليين ومواطنين من دول حليفة وصلت اليوم السبت إلى بورتسودان مع استمرار عملية الإجلاء من السودان الذي تعصف به الحرب.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: “من الميناء المطل على البحر الأحمر نساعد المواطنين الأمريكيين وغيرهم من المؤهلين للسفر إلى جدة بالمملكة العربية السعودية. فهناك موظفون أمريكيون إضافيون للمساعدة في الخدمات القنصلية وخدمات الطوارئ”.

وأضافت أن مئات الأمريكيين غادروا السودان، إضافة إلى الدبلوماسيين الذين تم إجلاؤهم عبر جسر جوي أقامه الجيش قبل أسبوع.