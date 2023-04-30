تأهل الأهلي المصري إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد تعادله السلبي مع الرجاء المغربي، في إياب دور الثمانية من البطولة.

وبدأت المباراة بضغط من جانب الرجاء الذي حاول تسجيل هدف مبكر من أجل تعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، لكنه فوجئ بدفاع قوي من جانب الأهلي وحارسه محمد الشناوي.

يذكر أن الأهلي المصري فاز ذهابا في القاهرة 2-0، ليضمن التأهل للدور المقبل، حيث سيواجه الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات الدور ذاته.