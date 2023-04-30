اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بمواصلة القصف العشوائي لمناطق بمحيط القيادة العامة، ووسط الخرطوم، وأم درمان، على الرغم من الهدنة المعلنة في السودان.

وأوضح الجيش السوداني، أن شرطة الاحتياطي بدأت تفتح تدريجيًا مناطق في جنوب الخرطوم، موضحًا أن الموقف العملياتي بات مستقرًا في جميع المناطق العسكرية بالبلاد.

وأضاف أن لجنة أمن ولاية غرب دارفور نجحت بالحد من التوتر القبلي بالولاية. وتابع أن عمليات إجلاء رعايا بعض الدول من الخرطوم وبورتسودان ما زالت مستمرة.

تأتي هذه التطورات في حين تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان، صباح السبت، تحديدًا عند جسر الحلفايا، الذي يربط الخرطوم بحري وأم درمان. بينما اندلعت الحرائق بالمنطقة الصناعية في بحري.