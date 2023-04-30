قال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز العمري، إن الموظف الذي يثبت استخدامه الممنوعات يتم فصله مباشرة.

وأوضح العمري أن كل من يشارك مع مروجي المخدرات في عملياتهم يدخل في دائرة العقوبة الأصلية.

وأضاف المحامي أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أفرد عقوبات خاصة للمشترك في الترويج، مشيرًا إلى أن جميع المضبوطات التي يستعين بها مروج المخدرات يتم مصادرتها جميعا؛ لتكون بحوزة النيابة حتى صدور الحكم بشأن القضية.