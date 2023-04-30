أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي هروب سجناء قبل أسبوع من سجن كوبر الشهير بالعاصمة السودانية الخرطوم بعد فتح عناصر يرتدون زي الدعم السريع الزنازين.

ويقع هذا السجن الممتد على مساحة 5 آلاف متر مربع تقريباً، في مدينة الخرطوم بحري، ويضم 14 قسماً، من بينها قسم مخصص للمدانين بأحكام إعدام، وثان لأصحاب السوابق، وثالث لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، ورابع للمعتقلين السياسيين.

كان سجن كوبر الشهير بالعاصمة السودانية الخرطوم قد استقطب الأضواء، خاصة بعد خروج قادة سابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

فيما أعلن الجيش قبل أيام أن البشير في مستشفى تابع للقوات المسلحة، نُقل إليه من السجن قبل اندلاع المعارك في 15 أبريل بالخرطوم.