أعرب نجم نادي الهلال السابق، البرازيلي تياغو نيفيز، عن ثقته في لاعبي الفريق على العودة من اليابان بلقب دوري أبطال آسيا، رغم التعادل بنتيجة (1-1) أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وينتظر الهلال مباراة الإياب يوم 6 مايو المقبل على أرضية ملعب “سايتاما 2002” باليابان، حيث يحتاج الهلال إلى تحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 حتى يُحقق البطولة، بينما يكفي أوراوا التعادل من دون أهداف ليُتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

ونشر تياجو نيفيز تغريدة داعمة للاعبي الهلال من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال فيها: “هذه ليست النتيجة التي أردناها، ولكني أثق بكم جميعًا يا رفاق، وسنكون أبطالاً في اليابان”.