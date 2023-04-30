كشفت طبيبة الأعصاب الروسية، ديانا أندرييفا، ما يجب القيام به لمنع تطور الخرف، مؤكدة أن النشاط البدني مهم. وعليك مزاولة تمارين منتظمة من شأنها تعزيز الدورة الدموية، وبالتالي تغذية الدماغ بالأكسجين. والمفيدة أيضا التمارين التي تتطلب تنسيق الحركات.

وقالت الطبيبة، أن عليك الالتزام بنمط النشاط الدهني. وتعد مجموعة متنوعة من التدريب الذهني، بدءا من عادة القراءة وحل الألغاز والكلمات المتقاطعة، وانتهاء بالملاحقات الإبداعية، وعزف الآلات الموسيقية وتعلم مهارات جديدة، يعد كل ذلك وسيلة جيدة للوقاية من الخرف.

وشددت على التغذية الصحية، حيث يجب أن تتضمن قائمة الطعام للمسنين كمية كافية من الخضار والفواكه والأسماك ومنتجات الحبوب التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الضرورية لصحة الدماغ.

وأشارت إلى أن الفحص الطبي الدوري والمراقبة الصحية العامة. هذا ضروري من أجل الكشف عن مشاكل في الجسم في الوقت المناسب واتخاذ التدابير في الوقت المناسب للقضاء عليها، كما أن النشاط الاجتماعي والمشاركة في الحياة العامة أمر مهم لكبار السن.