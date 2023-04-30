قررت حكومة ولاية الخرطوم منح الموظفين عطلة رسمية حتى إشعار آخر، على خلفية الاشتباكات التي تشهدها العاصمة السودانية.

وكشفت الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم، أمس السبت، عن منشور إداري حددت فيه نهاية عطلة عيد الفطر؛ حيث كان من المقرر أن يزاول الموظفون أعمالهم اعتبارًا من اليوم الأحد.

وأوضحت: “نسبةً للظروف الأمنية التي تعيشها ولاية الخرطوم وتقديرات حكومة الولاية؛ تعلن الأمانة العامة للحكومة أن يكون كل العاملين بوحدات الولاية المختلفة، في عطلة رسمية لحين إشعار آخر”.

وأكدت الأمانة أن ذلك “لا يشمل غرف عمليات إدارة الأزمة، وإدارات المرافق الخدمية الحيوية بالوزارات والمحليات”، فيما تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وقوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرقها.