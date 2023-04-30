كشفت وزارة الدفاع (الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة) عن موعد فتح باب القبول والتجنيد الموحد (للرجال والنساء) في القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1444هـ للإلتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب) .

وأوضحت الوزارة أن شروط القبول للرجال كالتالي:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

– أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

– أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية، وغيرهم.

بينما شروط القبول للنساء كالتالي:

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.

– أن تكون لائقة طبيأ للخدمة العسكرية.

– أن لا تكون موظفة في اي جهة حكومية، وغيرهم.

وأفادت الوزارة بأن المؤهلات المستهدفة هي :

– الثانوية العامة والتجارية والصناعية

– الدبلوم

– البكالوريوس

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ من يوم الأحد الموافق 1444/10/10هـ (الساعة 8 صباحاً) من خلال بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع .