شدد رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، على التحذير من خطورة تفاقم النزاع في السودان وتحوله إلى أحد أسوأ الحروب الأهلية في العالم حال لم يتم وضع حد له.

وقال حمدوك في حديث مع قطب الاتصالات الملياردير البريطاني من أصل سوداني “مو” إبراهيم، خلال مناسبة استضافها الأخير ضمن نشاطات مؤسسته للحكم والقيادة في العاصمة الكينية نيروبي، “إذا كان السودان سيصل إلى نقطة حرب أهلية حقيقية.. فإن سوريا واليمن وليبيا ستكون مجرد مبارزات صغيرة”.

وأضاف: “أعتقد أن ذلك سيشكل كابوساً للعالم”، مشيراً إلى أنه ستكون له تداعيات كبيرة.