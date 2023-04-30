أكد برنامج حساب المواطن أن استقلال أحد التابعين لرب الأسرة في البرنامج يعني إعادة دراسة استحقاقه من جديد بعد اعتبار المستقل “تابعاً غير مؤهل”.

وتفاعل البرنامج، مع استفسار أحد المستفيدين، حول إمكانية تأثر حساب رب الأسرة في حال خروج أحد التابعين والتسجيل في الحساب بشكلٍ مستقل.

وأشار إلى أنه في حال تمّ قبوله كفردٍ مستقلٍ سوف يكون تابعاً “غير مؤهل” في حساب رب الأسرة، وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى من دون احتساب المستقل منه، وفي حال انطبقت عليه معايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.