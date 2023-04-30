كشف البنك السعودي الفرنسي (BSF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروع البنك في عدة مدن.

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير المالية – محاسبة منتجات التجزئة، موظف أول مالي – استثمار / محاسبة المنتجات المشتقة، مسؤول مالي أول – محاسبة منتجات الشركات، ضابط أول الامتثال لجنة الاتصالات الفدرالية المخاطر والتحكم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ضابط أول المالية، مدير أول الامتثال التنظيمي للشركات، مدير تحليلات البيانات، تحليلات بيانات ضابط أول، تمويل منظم مشارك، مدير الإنتاج، وغيرها من الوظائف.

وأشار إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف