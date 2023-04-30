روى استشاري الإرشاد الأسري وعلاج الإدمان، الدكتور سامي الحمود، قصة مؤثرة لشاب مدمن مادة “الشبو” عند استاد الملك فهد.

وقال الدكتور سامي الحمود، عبر برنامج “صباح السعودية”، أن الشاب أخبره أنه مدمن شبو وترك أهله وعاش مع مدمن آخر قام بخيانته وسرقته ليشعر بعدها بالإهانة والانتقاص من نفسه لما يفعله.

وأوضح الحمود أن الشاب قال له أنه تشاجر مع زميله ليترك له السكن ويخرج إلى الشارع ليس لديه شيئا ومشردا عند استاد الملك فهم بالرياض وأخبره أنه جائع بلا مأوى ويريد العلاج من الإدمان وبالفعل تواصلوا معه؛ ليصبح بعد ذلك من الشباب المؤثرين.