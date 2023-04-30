أوضح المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على تويتر:” أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة بـ 40 درجة مئوية، في حين سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ8 درجات مئوية.”

وأفاد بأن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 40 درجة مئوية، الصمان والخرج ومكة 38 درجة، والمدينة المنورة 34 درجة والرياض 36 درجة وينبع 33 درجة.

بينما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالتالي: طريف 8 درجات مئوية، القريات 10، أبها والباحة 14، تبوك 13 درجة و الطائف وحائل15 درجة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع اليوم الأحد، فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.