أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إنه وفق النماذج العددية للطقس، فإن أجواء المملكة تتباين اليوم، بحسب المناطق، من باردة إلى تميل للحرارة.

وقال “الحصيني” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”:” أن الأجواء “باردة في مناطق: حائل والحدود الشمالية وتبوك والجوف والمرتفعات الغربية والجنوبية، ومن لطيفة إلى معتدلة في: المدينة المنوّرة والرياض والقصيم والشرقية، وباقي المناطق من معتدلة إلى تميل للحرارة”.

وأضاف: “نلحظ تأثير الكتلة الباردة نسبياً على شمال المملكة وشمال الوسطى”، لافتًا أن “أقل حرارة صباح اليوم الأحد 1444/10/10هـ الساعة 6، في طريف 8 °C”، و”أعلى حرارة في جازان 31 °C”.

وتابع: “انحسار الأمطار عن جنوب غرب المملكة هذا الأسبوع -إن شاء الله- وهناك حالة أخرى نهاية الأسبوع نتركها إلى حين قربها”.