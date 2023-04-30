كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي، لغز جريمة قتل نائب عمدة سان بطرسبورغ، ميخائيل مانيفيتش، التي ارتكبت عام 1997.

وتبيّن أن الجريمة تم تنفيذها بأمر أعضاء جماعة إجرامية منظمة، وقال جهاز الأمن في بيان :” إن التحقيق أثبت أن عضوين من “جماعة الجريمة المنظمة” في سان بطرسبورغ متورطان في الجريمة، أحدهما راقب مكان إقامة مانيفيتش، وأرسل معلومات عن حركته إلى شريكه، والأخير نفذ الجريمة بإطلاق النار على السيارة التي كان فيها نائب عمدة المدينة.”

والجدير بالذكر أن المتهمين اعترفا بارتكاب الجريمة، ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة.