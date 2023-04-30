أعلنت جامعة الأميرة نورة، اليوم الأحد، عن فتح باب القبول على وظائف فنيات (بنظام التعاقد) لحملة الدبلوم للعام الجامعي 1444هـ.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني إلكترونيات، وفني اتصالات، فيما يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، أن تكون حاصلة على درجة الدبلوم من جامعة سعودية أو جامعة غير سعودية معترف بها.

ويجب أن لا يقل تقديرها العام في الشهادة عن “جيد جدا “، اجراء اختبار القدرة المعرفية، اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية وأي شروط أخرى تحدد من قبل الكلية.

وأشارت إلى أن المستندات المطلوب إرفاقها: إرفاق صورة من المؤهل العلمي للدبلوم (الوثيقة)، والسجل الأكاديمي، صورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة، إرفاق نتيجة اختبار القدرة المعرفية، إرفاق جميع المستندات المطلوبة المذكورة في الشروط، السيرة الذاتية، الخبرات السابقة (إن وجدت).

وأفادت أن التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني (بوابة التوظيف الإلكترونية)