أصدر نادي الرجاء البيضاوي، نعيًا لمشجعة فارقت الحياة في محيط استاد محمد الخامس، قبل انطلاق مباراته أمام الأهلي المصري، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، أمس السبت.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن وفاة المشجعة كانت نتيجة تدافع الجماهير قبل المباراة أمام بوابات الاستاد، وفتحت سلطات مدينة الدار البيضاء تحقيقاً في الوفاة.

وكتب النادي المغربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «يتقدم عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي باسمه ونيابة عن كل مكنونات النادي، بأحر عبارات التعازي لعائلة المشجعة الرجاوية نورة التي وافتها المنية قبل مباراة فريقنا أمام الأهلي المصري».

وأبلغ والد المشجعة الصحافيين بأن ابنته عادت للتو من تركيا لحضور اللقاء، نظراً لعشقها فريق الرجاء منذ طفولتها، لافتًا إلى أنها موظفة بشركة للتأمين، تعرضت لإصابات قوية في أماكن متفرقة بجسدها وفارقت الحياة قبل نقلها للمستشفى، نافياً معاناتها من مشكلة صحية سابقة.

وتعادل الرجاء دون أهداف على أرضه وسط حضور جماهيري ضخم، ليخرج من دور الثمانية بعدما عجز عن تعويض خسارته 2 – صفر في القاهرة، ليتأهل الأهلي لدور قبل النهائي للمرة الرابعة على التوالي.