كشفت شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات الإدارية سابقاً)، عن توفر وظائف إدارية للعمل بقطاع البنوك.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي :

1- مسؤول تحليل الائتمان:

– مهارات إدارة الوقت.

– التفكير التحليلي والمنطقي.

– مهارات مايكروسوفت أوفيس.

2- مسؤول مبيعات التامين المصرفي:

– خبرة في مجال التأمين الصحي.

– مهارات التسويق.

– مهارات إدارية.

3- تدريب على رأس العمل (الموارد البشرية):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .