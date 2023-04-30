كشفت شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات الإدارية سابقاً)، عن توفر وظائف إدارية للعمل بقطاع البنوك.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي :

1- مسؤول تحليل الائتمان:

– مهارات إدارة الوقت.
– التفكير التحليلي والمنطقي.
– مهارات مايكروسوفت أوفيس.

2- مسؤول مبيعات التامين المصرفي:

– خبرة في مجال التأمين الصحي.
– مهارات التسويق.
– مهارات إدارية.

3- تدريب على رأس العمل (الموارد البشرية):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .

 