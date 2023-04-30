كشفت شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات الإدارية سابقاً)، عن توفر وظائف إدارية للعمل بقطاع البنوك.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي :
1- مسؤول تحليل الائتمان:
– مهارات إدارة الوقت.
– التفكير التحليلي والمنطقي.
– مهارات مايكروسوفت أوفيس.
2- مسؤول مبيعات التامين المصرفي:
– خبرة في مجال التأمين الصحي.
– مهارات التسويق.
– مهارات إدارية.
3- تدريب على رأس العمل (الموارد البشرية):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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