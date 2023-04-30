أوضحت وزارة الصحة 4 سلوكيات تجعل القولون العصبي هادئًا، و4 أخرى تجعله متهيجًا.

وقالت الوزارة أن السلوكيات التي تجعله هادئا هو تجنب الأطعمة التي تزيد الغازات كالقرنبيط والملفوف، وكذلك تجنب تناول منتجات الألبان للمصابين بحساسية اللاكتوز.

وأضافت:” أن هناك 4 سلوكيات أخرى تجعل القولون العصبي متهيجًا تتمثل في تناول الأطعمة الغنية بالدهون وتناول الأطعمة المهيجة للقولون (تختلف من شخص إلى آخر).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى شرب السوائل وخصوصًا الماء، والتعرض للضغوطات والشعور بالتوتر والقلق.

وأوصت بأهمية ممارسة نشاط بدني لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع، فضلا عن الإقلاع عن التدخين.