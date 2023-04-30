تعتبر مشكلة زيادة الوزن إحدى المشكلات الشائعة بعد انتهاء عيد الفطر بسبب تناول كميات كبيرة من الحلويات خلال تلك الفترة، ولذلك نصح علماء التغذية بـ8 مشروبات يومية تساعد الجسم في فقدان الوزن الزائد.

وأفاد العلماء، أنه يمكن استبدال المشروبات عالية السعرات الحرارية مثل المشروبات الغازية والعصائر بتلك المشروبات لخفض السعرات الحرارية والعمل على إنقاص الوزن مثل: شاي الزنجبيل.

وأوصى خبراء التغذية بشاي الزنجبيل والذي يستخدم بشكل شائع كأحد التوابل لإضافة نكهة للأطباق وكعلاج عشبي لعلاج عدد من الحالات مثل الغثيان ونزلات البرد والتهاب المفاصل، إلا أن الدراسات أثبتت فعاليته في المساعدة على فقدان الوزن، كما أنها أكدت أنه يزيد من الشعور بالامتلاء ويقلل الشهية، ويزيد من عملية التمثيل الغذائي.

وتعد مشروبات البروتين، هي المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين وهي يمكنها أن تحد من الجوع وتقلل الشهية وتعزز الشعور بالشبع، فيما أكد الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا عصير الخضراوات مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية فقدوا الكثير من وزنهم.

أما الشاي الأخضر، فهو مشروب يعزز من عملية التمثيل الغذائي ورفع معدل حرق الدهون بالجسم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة المفيدة والعناصر الغذائية القوية الأخرى مما يجعله واحدا من أكثر المشروبات فعالية لفقدان الوزن.

ويساعد الكافيين الموجود بوفرة في القهوة في زيادة التركيز وتعزيز الانتباه والشعور باليقظة وإمداد الجسم بالطاقة، ويساهم في فقدان الوزن الزائد عن طريق تنشيط عملية التمثيل الغذائي وتحسين معدل الأيض وزيادة حرق الدهون، بينما الشاي الأسود، وهو المشروب الغني بمادة البوليفينول، وهي مادة مضادة للأكسدة تساهم في تحفيز الجسم على حرق الدهون المتراكمة به.

وأكدت الدراسات أن تناول الكثير من الماء يساهم في إنقاص الوزن، كونه يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء خاصة عند تناوله قبل الوجبات، وإذا كان باردًا، فضلا عن قدرته على حرق السعرات الحرارية وتقليل كمية الأطعمة خلال الوجبات، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن، فضلًا عن فائدة خل التفاح.