استعرض باحث في التاريخ و التراث، منصور الشويعر، نبذة عن أولى الصحف التي صدرت باسم “الرياض.

وذكر “الشويعر”، على حسابه بموقع “تويتر” أن أول صحيفة تصدر بأسم الرياض كانت تصدر من بغداد وصاحبها ومؤسسها هو: سليمان بن دخيل بن جار الله النجدي الدوسري ويعتبر أول نجدي مارس العمل الصحفي وكانت صحيفة الرياض تصدر كل أسبوع وتهتم بالأخبار والأدب والتجارة والسياسة وصدر العدد الأول منها في يناير 1910واستمرت تصدر أربع سنوات وتوقفت سنة 1914.

وأضافت أن الصحيفة الثانية التي حملت اسم الرياض كانت تلك التي أصدرها الأستاذ محمد شفيق في الرياض تحت مسمى (جريدة الرياض) 1930، بينما الثالثة أصدرها الأستاذ محمد مصطفى حمام في القاهرة باسم “صحيفة الرياض” أدبية جامعة سنة 1945.

وأضاف أن الصحيفة الرابعة أصدرها سفير المملكة السابق في مصر الشيخ فوزان بأسم “صحيفة الرياض” في القاهرة سنة 1954م، وكان دور الصحيفة تعريف المصريين بمعتقد أهل نجد وأنهم على مذهب أهل السنة والجماعة.