تم اختيار الحكم الصيني مانينج حكمًا لنهائي دوري ابطال اسيا بين الهلال واوراوا في لقاء الاياب .

يذكر أن هذا الحكم ذكرياته سيئة مع الهلال، ففي مباراة سابقة أمام العين خسر الهلال 2-1 ، فقد احتسب في مباراة الهلال والعين ثلاث ركلات جزاء للعين في 30 دقيقة.

كما خسر بسببه الهلال أمام الأهلي السعودي 1-0 .

وانتهت مباراة الهلال وأوراوا أمس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وسوف تقام مباراة الإيام يوم السبت المقبل على ملعب سايتاما في اليابان .