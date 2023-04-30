تستعد “كاميلا” للتويج في السادس من مايو القادم إلى جانب زوجها الملك تشارلز الثالث، الذي تزوّجت منه قبل 18 عاماً.

وتعد كاميلا أول ملكة مطلّقة في المملكة المتحدة وفي ممالك الكومنولث الأخرى، وقد ولدت في 17 يوليو 1947م.

ونشأت كاميلا في الريف، وتوقفت عن الدراسة في المرحلة الإعدادية لتكمل تعليمها في مدرسة في سويسرا لتعلّم أصول التعامل، قبل أن تقضي ستة أشهر في فرنسا حيث تعلّمت اللغة الفرنسية والأدب الفرنسي في المعهد البريطاني.

وعملت سكرتيرة وموظفة استقبال بشكل خاص، وهي شغوفة بالخيول وأعمال البستنة، وفي عام 1970 نشأت قصة حب قصيرة مع تشارلز أمير ويلز، تنتهي في العام التالي عندما غادر الأمير للخدمة في البحرية الملكية.

وتزوجت في يوليو 1973 من الجندي أندرو باركر بولز الذي أنجبت منه ابنها توم في 1974 وابنتها لورا في 1978، ثم في عام1981 تزوّج تشارلز الأميرة ديانا.

وتم استئناف علاقتهما في عام 1986 حيث طلقت كاميلا في عام 1995، وكان طلاق تشارلز وديانا في العام الذي تلاه.

وبعد انفصالهما الرسمي في العام 1992 تبعت ذلك وفاة الأميرة ديانا في الحادث الشهير، وفي 2005 كان زواج كاميلا وتشارلز في حفل زفاف مدني في بلدية ويندسور.