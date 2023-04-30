تحدثت مصادر إعلامية اليوم الأحد، عن عدم رجوع الحكم أحمد الكاف حكم مباراة الهلال وأوراوا إلى الفار في الأحداث الجدلية في لقاء ذهاب نهائي بطولة الأندية الآسيوية، مشيرة إلى تعطل التقنية أثناء سير اللقاء والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ولم يؤكد مصدر رسمي حتى الآن حقيقة تعطل تقنية الفار أو ينفها، بالتزامن مع الجدل الذي أثاره الحكم العماني بسبب بعض القرارات التحكيمية في المباراة.

ومن بين اللقطات التي أثارت الجدل، كانت في لقطة عرقلة المالي موسى ماريجا داخل منطقة الجزاء، ورفض الكاف احتسابها ركلة جزاء لصالح الهلال، ليعترض الجمهور واللاعبين.