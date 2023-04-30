طالت الانتقادات السلطات الألمانية، إثر انتشار مقطع فيديو يُظهر فصل طفل مهاجر مسلم عنوة من أسرته، في مدينة برمرهافن شمالي البلاد.

وأظهر الفيديو، لحظة دخول رجال الشرطة الألمانية ووكالة “حماية الأطفال” منزلًا وانتزاع طفل صغير من أسرته، بينما كان الطفل يبكي محاولًا التملص منهم.

وظهر أفراد عائلة الطفل وهم يصرخون على الشرطة الألمانية، ويبلغونهم بأن الطفل يعاني مشاكل صحية، ويحتاج إلى أسرته ولا ينبغي سحبه منهم، وسُمع أحد عناصر الشرطة وهو يقول للعائلة إن قرار أخذه جاء من المحكمة ومكتب رعاية الشباب (Jugendamt)، وإنهم جاءوا لتنفيذ أمر المحكمة.

ومن جانبهت قالت الشرطة ألالمانية في بيان، أن “أخذ الأطفال للرعاية هو دائمًا الملاذ الأخير، ولا يَحدث إلا لأسباب جدية.. لا يمكننا تقديم أي تفسيرات إضافية حول أساس هذا القرار لحماية الأسرة والأطفال”.