قالت المختصة الاجتماعية باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات غالية بن حميد، أن هناك إجراءات يجب اتباعها من جانب الأسرة عند اكتشاف إدمان الابن.

وأوضحت المختصة إنه يجب على الأسرة إذا وقع أحد أبنائها في مشكلة تعاطي المخدرات، أن يتقبل المشكلة بكل هدوء، وتجنب التوبيخ للابن ضحية التعاطي، مبينا أنه يجب الجلوس مع الابن في جو هادئ، والتواصل مع المختصين في هذا المجال لاحتواء تلك المشكلة ومن ثم إقناعه يالعلاج من خلال المصحات النفسية العلاجية.

وأضافت أنه بإمكان الأسرة التواصل مع المركز الوطني للاستشارات الإدمان، عن طريق الرقم 1955، والذي يعد حلقة الوصل بين الأسرة والمصحات العلاجية، كما أنه يقوم بإعطاء التوجيهات ما بعد العلاج، وهذا مهم لعدم العودة إلى التعاطي مرة أخرى.