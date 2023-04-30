أعلنت السلطات الصحية الباكستانية، الأحد، حالة الطوارئ في مطار كاراتشي وغيره من المطارات، بسبب مرض فيروس جدري القرود.

وأصدرت قوات أمن المطار إجراءات تشغيل قياسية للحماية من الإصابة بالعدوى،حيث سيتعين على كل أفراد قوات أمن المطار ارتداء كمامات بموجب إجراءات التشغيل القياسية، كما يتعين عليهم استخدام قفازات أثناء تفتيش الركاب وأمتعتهم.

وقد نُقل طفل يعيش في منطقة لياري بمدينة كاراتشي إلى المعهد الوطني لصحة الطفل لتلقي العلاج من أعراض تشبه أعراض جدري القرود.

ولم يسبق للطفل المصاب السفر للخارج لكنه يعاني أعراضاً تشبه أعراض جدري القرود إلا أنه لا يمكن تأكيد التشخيص قبل إجراء اختبار “بي سي ار”.