أضاف الناقد الرياضي، سعود الصرامي، أجواء مرحة بعرضه قصة طريفة عندما حل ضيفا في برنامج الديوانية المذاع على القناة الرياضية السعودية.

وبدأ “الصرامي” بسرد قصته على الهواء حيث قال أنه كان هناك مسن مصاب بالسكرى ونصحوه الأطباء بأن يأخذ حبة من التمر من النوع المعروف بالسكري وغضب الشخص المسن المريض من نصحية الطبيب وقال :”إذا أخذت حبتين من التمر متلصقه تحسبها اثنتين أو وحدة”.

وحاول مقدم البرنامج يوضح لـ”الصرامي” بأنهم على الهواء خوفا من خروجه عن النص إلا أن “الصرامي” أكد له أنه يعلم ذلك وأكمل تفاصيل الواقعة الطريفة وسط ضحكات هستيرية من ضيوف البرنامج.