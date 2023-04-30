تنجح عارضة الأزياء كيت موس دائما في تعزيز مظهرها بمكياج عينيها السموكي المميز وتمويجات شعرها الفضفاضة.

وتمسكت كيت بإطلالتها الكلاسيكية في ظهورها الأخير في حفل Prince’s Trust بمدينة نيويورك التي تألفت من عيون سموكي متوهجة، وشفاه بلون النود و تمويجات شعر بسيطة.

واعتمدت كيت في إطلالتها على كثير من منتجات ماركة شارلوت تلبوري؛ إذ اختارت ما يناسبها ويضيف لجمالها، خاصة عينيها، اللتين تتمتعان بقدر كبير من الوهج والبريق.

وبدا من الواضح أن خبراء تجميل كيت موس أرادوا أن يضعوا كامل التركيز على عينيها، وهو ما نجحوا فيه باستخدامهم أحمر شفاه مطفي لجعلها تبدو بلون نود رقيق، ثم قاموا بتبطينها بلون نود لإبرازها أكثر.

وانطلاقا من حرص خبراء التجميل الذين يتعاونون مع العارضة الشهيرة على جعل عينيها محور الإطلالة، فقد مالوا لإبراز حاجبيها بلون بني طبيعي، مع نحتهما بشكل محدود قبل القيام بتبطينهما.

ثم استعانوا بقلم كحل مزدوج لإطالة الخط الموجود على جفنها العلوي مرورًا بقناتها الدمعية للحصول على لمسة نهائية ساحرة، وبحصولها على إطلالة عيون القطة المثيرة، فقد حصلت كيت على شكل أكبر وأكثر بريقا للعينين، مع وهج جميل يعزز إطلالتها.