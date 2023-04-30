علق المهندس المعماري تركي الحصيني، على انهيار سقف مبنى بإحدى القاعات في حي القيروان بالرياض.

وقال الحصيني، بمداخلة مع قناة الإخبارية، أن الفيديو المتداول يوضح أن سقف القاعة من جسور حديدية بسيطة مع «شينكو» محملا عليه وحدات تكييف وهذا أحد أسباب الانهيار.

وأكد الحصيني على أهمية أن تكون تلك القاعات آمنة إنشائيا وعالية المواصفات حيث يدخلها أشخاص بمعدل 300 زائر.

وتابع المهندس المعماري، أن تصميم سقف بذلك الطول والعرض من الألواح والشينكو دون تنفيذ مواصفات عالية يعتبر كارثة.