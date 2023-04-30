يفقد فريق الهلال خدمات لاعبين أمام الاتحاد في كلاسيكو الجولة الـ27 من مسابقة دوري روشن السعودي والمقرر له يوم 16 مايو.

ويغيب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو والكولومبي جوستافو كويلار ثنائي الهلال، عن مواجهة الاتحاد القادمة في الدوري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويأتي غياب جانغ وكويلار عن مباراة الاتحاد بسبب قرار تعديل موعد مباراة الهلال وضمك لتقام يوم الجمعة 19 مايو المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري.

ويلتقي الهلال مع الاتحاد في الدوري ، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، يوم الثلاثاء 16 مايو، عند تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.