باشر طاقم سفينة جلالة الملك الدرعية 3 حالات طارئة واحدة منها كانت تستدعي التدخل العلاجي السريع.

وأكد متحدث وزارة الدفاع، العميد تركي المالكي، إن هناك 3 حالات طارئة واحدة منها كانت تستدعي التدخل العلاجي السريع وتم تقديمه لها على متن السفينة، وفقا لقناة “الإخبارية”.

يذكر أن وزارة الخارجية أكدت أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5197 شخصاً 184 مواطناً سعودياً ونحو 5013 شخصاً ينتمون لـ 100 جنسية.