حقق ليفربول اليوم الأحد، فوزا مثيرا على ضيفه توتنهام بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليفربول عن طريق كورتيس جونز في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول، ثم نجح هاري كين في تسجيل هدف تقليص الفارق لتوتنهام في الدقيقة 39، وفي الدقيقة 77 سجل سون هيونج مين الهدف الثاني لتوتنهام.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ريتشارلسون هدف التعادل لتوتنهام، وبعده بدقيقة واحدة سجل دييجو جوتا هدف الفوز لليفربول.

ورفع ليفربول رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس، بفارق سبع نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 54 نقطة في المركز السادس.