سادت حالة من الهلع في لبنان بعدما تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورة لسمكة قرش .

وأصدرت وزارة الزراعة اللبنانية بيانا رسميا بشأن ذلك عدم الهلع من هذه الأسماك، داعية إلى المساعدة في حمايتها لأنها تقترب في مثل هذه الأحوال المناخية من الشواطئ كونها تكون دافئة أكثر.

وأكدت أن بعض أنواع أسماك القرش ليس طارئاً على بحر لبنان، فهي متواجدة في المتوسط وفي الجزء الشرقي منه منذ آلاف السنين.

ونوهت بأن لبنان يتمتع بتنوع بيولوجي يميزه عن سائر دول البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن هذه الأسماك غير عدوانية ولبنان من الدول الملتزمة بحماية هذه الأنواع من الأسماك.