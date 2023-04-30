ودع المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، 75 إندونيسيًّا عبر مطار الملك عبد العزيز بعد إجلائهم من السودان.

وقام مدير الجوازات بتوزيع الورود على الرعايا الإندونيسيين وسط حالة من السعادة والبهجة التي ارتسمت على وجوههم.

جاء ذلك بتنسيق متواصل بين منسوبي الجهات ذات الصلة في المملكة على المستويات كافة؛ بشأن عمليات إجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان وفق أرقى معايير التعامل الإنساني.