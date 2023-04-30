قال صالح الدماس، استشاري اضطرابات النوم، إن الجوالات والأجهزة الذكية عامل رئيسي في اضطرابات النوم.

وأضاف أن هذه الأجهزة لا تسمح للجهاز العصبي المركزي بالدخول لحالة الاسترخاء التي تسبق النوم، وفقا لما ذكره خلال حديثه في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن استخدام هذه الأجهزة يؤخر النوم، كما أن الأشعة الزرقاء التي تنبعث من هذه الأجهزة يكون لها تأثير مباشر على مراكز النوم.