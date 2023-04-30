أعلنت هيئة السوق المالية تمديد مهلة الإفصاح عن القوائم المالية الأولية لشركات التأمين المدرجة في السوق المالية السعودية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023م، وذلك حتى تاريخ 14 ذو الحجة 1444هــ الموافق 02 يوليو 2023م.

وأوضحت الهيئة أنه بناء على إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج يُعلق سهم أي شركة تأمين مدرجة في السوق المالية السعودية لا تفصح عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023م خلال المهلة المحددة.

وأضافت: “وذلك لجلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة المحددة، ويستأنف تداول أسهم هذه الشركات بتاريخ 16 ذو الحجة 1444هــ الموافق 04 يوليو 2023م لمدة عشرين جلسة تداول، ويجب على الشركات الإفصاح عن قوائمها المالية الأولية خلال هذه الفترة وإلا سيتم إعادة تعليق تداول أسهمها ابتداءً من يوم الثلاثاء 14 محرم 1445هـ الموافق 01 أغسطس 2023م حتى افصاحها عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس”.