حذر مدرب الاتحاد سانتو 5 لاعبين بالفريق من الإيقاف.
وجاء تحذير سانتو للاعبين : غروهي، وأحمد بامسعود، وعبدالرحمن العبود، وكورنادو، وعبدالرزاق حمدالله من الحصول على البطاقة الصفراء الرابعة في مباراة التعاون الأربعاء القادم عند الساعة 7:00 مساء في بريدة ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وستكون مواجهة الاتحاد عقب لقاء التعاون أمام فريق أبها بجدة الاثنين القادم عند الساعة 9:30 مساء في دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويهدف سانتو للاستفادة من خدمات الخماسي فيما تبقى من مباريات الدوري من أجل تحقيق اللقب في الموسم الحالي.
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