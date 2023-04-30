حذر مدرب الاتحاد سانتو 5 لاعبين بالفريق من الإيقاف.

وجاء تحذير سانتو للاعبين : غروهي، وأحمد بامسعود، وعبدالرحمن العبود، وكورنادو، وعبدالرزاق حمدالله من الحصول على البطاقة الصفراء الرابعة في مباراة التعاون الأربعاء القادم عند الساعة 7:00 مساء في بريدة ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستكون مواجهة الاتحاد عقب لقاء التعاون أمام فريق أبها بجدة الاثنين القادم عند الساعة 9:30 مساء في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويهدف سانتو للاستفادة من خدمات الخماسي فيما تبقى من مباريات الدوري من أجل تحقيق اللقب في الموسم الحالي.