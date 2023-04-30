علقت الفنانة المصرية شهيرة حمدي على الهجوم الذي تعرضت له الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد سقوطها على مسرح حفلها في دبي.

وقالت شهيرة: “شوفوا بقي أنا عمري ما اتكلمت في أي وقت عن أزمه شيرين لأنها حاجة شخصية وندعيلها وخلاص ربنا يخرجها منها على خير، ولكن اضطريت اتحشر لأن اللي بيحصل ده كتير كلنا عارفين أزمتها والست بتحاول وتجاهد تخرج منها بأنها بتسترد نفسها وفنها وتاريخها الجميل اللي طالما أسعدتنا بيه، فلا نقسو عليها ولا نكسرها لمجرد أنها وقعت على المسرح زيها زي كتير ونجيب القديم والجديد إيه يعني؟ بنتلكك ولا أيه”.

وأضافت شهيرة: “شيرين في النهاية إنسانة تخطئ وتصيب وشيرين زي ما أنتم عارفين، من المطربات السوبر اللي يتعدوا على أصابع اليد الواحدة، ولا نريد أن نخسرها هي تحتاج لجمهورها اللي بيحبها لا تحبطوها هي تريد المساندة وبتقولكم أنا رجعت أهو لحضنكم فلنمد لها يد الحب والعطاء، فقد أعطتنا سنين طوال أمتعتنا فيها بفنها فلا نبخل عليها بيد الاحتواء والمساندة.. على فكرة عمري ما اتقابلت أنا وشيرين شخصيًا ولكنها مشاعر”.