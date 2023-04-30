كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، عن العلاقة بين ريّ المزروعات واقتران القمر بالثريا.

وأوضح “الزعاق” أن العرب القدماء قسموا حرارة الصيف إلى قسمين ، صيف (بداية الحر)، وقيظ (شدة الحر)، مبينا أنه كانوا يطلقون على الصيف ربيعا، وكانت لا تكثر الألبان إلا في موسم الربيع،

وأضاف أن علامة ذلك وأمارته حاجة المزروعات إلى السقيا ويعرفون ذلك بمقارنة القمر، لأشهر نجوم السماء (الثريا)، في اليوم الأول من الشهر الهجري.

ولفت الزعاق إلى أن العامة قسموا الصيف على 4 مواسم، كنة ثريا وعدد أيامها 40 يوما، وكنة القيظ 40 يوما، وتنحة القيظ 26 يوما، وجمرة القيظ 26 يوما، وبعدها يدخل موسم سهيل