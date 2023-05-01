استعرضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أبرز الموقوفين بتهمة الترويج للمخدرات الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة خلال الفترة الماضية.

وتم القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم 20 كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”

كما تم القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة نجران، لترويجهما مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الهيروين المخدر.

وضبطت مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة، لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وأطاحت المكافحة بثلاثة مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات حية.

وتم القبض على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية .

ضبط مواطنين بمنطقة الرياض، بحوزتهما (50,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر و(174) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي .