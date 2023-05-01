أوضح صالح الدماس، استشاري اضطرابات النوم، الفئات التي لا ينصح بأخذها لقيلولة ومنهم من يعانون من اضطربات اليوم لكي يتغلبون على مشكلات الأرق الليلي .

ونصح بأخذ القيلولة من الساعة الواحدة ظهرا إلى الثالثة عصرا، وبما لا يزيد عن 30 دقيقة، وبحد أقصى 45 دقيقة، وفقا لما ذكره في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.

وشدد على تجنب شرب الشاي أو القهوة بعد الرابعة عصراً لكي تتجنب الأرق، كما دعا إلى تجنب تناول الأدوية والأعشاب التي يتم الترويج لها دون توصية من مختص أو طبيب، كما حذر من تناول أي أدوية لا يوجد عليها فسح أو تصريح من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

د.صالح الدماس (استشاري اضطرابات النوم): لا تشرب شاي أو قهوة بعد الرابعة عصراً لكي تتجنب الأرق@AldammasDr#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0IFfKKgocl — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 30, 2023

د.صالح الدماس (استشاري اضطرابات النوم): لا ننصح هؤلاء بالقيلولة لكي يتغلبون على مشكلات الأرق الليلي @AldammasDr#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KdiCOmBkLB — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 30, 2023