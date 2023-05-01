قدم رعايا دولة باكستان الشكر للمملكة، قبل مغادرتهم قاعدة الملك عبدالله الجوية في جدة عائدين إلى بلادهم على متن إحدى الطائرات.

وقال رعايا دولة باكستان في صوت واحد قبل انطلاق الطائرة من جدة إلى إسلام أباد “يعطيكم العافية يا السعودية”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية، عن إجلاء 45 مواطناً سعودياً عبر طائرة تابعة للقوات الجوية من السودان إلى جدة.