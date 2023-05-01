كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات مناخ المملكة خلال شهر مايو 2023.

وتوقع المركز خلال شهر مايو ارتفاع في درجات الحرارة وهطول أمطار أعلى من المعدل على مناطق مكة والمدينة وتبوك وحائل والقصيم والباحة وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية ، وتكون حول معدلها على باقي المناطق.

وتابع المركز : ” تشير التوقعات المناخية إلى ارتفاع درجة الحرارة عن معدلها الطبيعي بنصف درجة على أغلب مناطق المملكة باستثناء مناطق الرياض ومكة والباحة وعسير فتكون حول معدلها الطبيعي.