نبهت الجمعية الفلكية بمحافظة بجدة بأن شهر مايو والقمر في طور الأحدب المتزايد وينتقل إلى طور البدر المكتمل في الخامس من الشهر وفي هذا الوقت يتسبب في إنارة السماء مما يجعل من الصعب رؤية الأجرام الخافتة وبالتزامن مع ذلك سيحدث خسوف شبة ظل للقمر مرئيًا في العالم العربي وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا.

وأضافت أن ضوء القمر هذا الشهر سيؤثر على مراقبة تساقط شهب آيتا الدالويات السنوية والتي ستبلغ ذروتها خلال ساعات الصباح الباكر من 6 و 7 و 8 مايو من بعد منتصف الليل بقليل إلى ما قبل شفق الصباح وهذه الشهب يكون رصدها عادة أفضل من النصف الجنوبي للكرة الأرضية حيث تسمح الليالي الأطول لنقطة إشعاعها بالارتفاع أعلى في السماء قبل حلول الفجر وتنتشر الشهب بشكل اكبر عبر السماء.

ونوهت بأن بداية شهر مايو سيبعد كوكب الزهرة مسافة أقل من 145 مليون كيلومتر من الأرض وفي نهاية الشهر أقل من 113 مليون كيلومتر على الرغم من سطوع الكوكب لا يمكن رؤية الكثير من التفاصيل بسبب غيومه الكثيف التي تغطيه بالكامل.