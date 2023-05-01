كشف برنامج الدعم السكني، ضوابط استحقاق دعم الأراضي المجانية، ضمن الخدمات المقدمة لمستفيدي البرنامج.

وأوضح أن الالتزامات المُنطبقة على مستفيدي منتج الأرض هي: إصدار رخصة البناء ومباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد تخصيص منتج الأرض، وكذلك والالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات وإصدار شهادة إتمام البناء.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث سأل أحد الأشخاص قائلا: أنا طلعت الرخصة على الأراضي المجانية من وزارة الإسكان، كم المدة المسموح بها بعد إخراج الرخصة؟ ” .