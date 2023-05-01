أعلنت الشركة السُّعُودية للخدمات الأرضية (SGS)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف شاغرة، بفروعها في (جدة) .

وقالت الشركة السُّعُودية للخدمات الأرضية أن الوظائف الشاغرة هيأخصائي شريك الأعمال المالية.

وأضافت الشركة أن ملخص الدور الوظيفي مايلي:

– مسؤول عن توفير الدعم المالي المخصص الشامل للمطار المعين.

– بالإضافة للمسؤولية عن تنفيذ التخطيط المالي وأنشطة الميزنة.

– تنفيذ الضوابط المالية وأطر إدارة المخاطر المالية وإدارة المحاسبة المالية وأنشطة إعداد التقارير.

وأشارت الشركة السُّعُودية للخدمات الأرضية إلى أن المؤهلات والخبرات المطلوبة هي

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / الإدارة المالية.

– يُفضّل الحصول على ماجستير إدارة الأعمال أو الماجستير في مجال ذي صلة (ميزة إضافية).

– يُفضّل الحصول على شهادات مهنية مثل(CFA أو CPA أو CMA) – ميزة إضافية.

– خبرة ذات صلة لا تقل عن 4 – 6 سنوات.

ولفتت إلى أنه يمكن الاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الرسمي، و التقديم عبر هذا الرابط هنا