أعلنت الشركة السُّعُودية للخدمات الأرضية (SGS)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف شاغرة، بفروعها في (جدة) .
وقالت الشركة السُّعُودية للخدمات الأرضية أن الوظائف الشاغرة هيأخصائي شريك الأعمال المالية.
وأضافت الشركة أن ملخص الدور الوظيفي مايلي:
– مسؤول عن توفير الدعم المالي المخصص الشامل للمطار المعين.
– بالإضافة للمسؤولية عن تنفيذ التخطيط المالي وأنشطة الميزنة.
– تنفيذ الضوابط المالية وأطر إدارة المخاطر المالية وإدارة المحاسبة المالية وأنشطة إعداد التقارير.
وأشارت الشركة السُّعُودية للخدمات الأرضية إلى أن المؤهلات والخبرات المطلوبة هي
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / الإدارة المالية.
– يُفضّل الحصول على ماجستير إدارة الأعمال أو الماجستير في مجال ذي صلة (ميزة إضافية).
– يُفضّل الحصول على شهادات مهنية مثل(CFA أو CPA أو CMA) – ميزة إضافية.
– خبرة ذات صلة لا تقل عن 4 – 6 سنوات.
ولفتت إلى أنه يمكن الاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الرسمي، و التقديم عبر هذا الرابط هنا
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