تدرس إدارة نادي الهلال، تطبيق اللائحة الداخلية على سالم الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالحسم من راتبه، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، أمس الأول.

وقام الحكم العماني أحمد الكاف بإشهار بطاقة حمراء لسالم الدوسري، لاعب الهلال، قبل 4 دقائق من نهاية مباراة فريقه، ليطرد للمرة الثانية في نهائي البطولة القارية، وفق الرياضية.

فيما وصف موقع الاتحاد الآسيوي الرسمي تدخل الدوسري على كين إيواو بـ”مخالفة عنيفة”.