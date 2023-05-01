أوضح اختصاصي التغذية العلاجية، فراس الحربي أن الشخص يمكن أن يخفض وزنه من خلال أكل الوجبات السريعة.

وقال “الحربي” “موضوع الوجبات السريعة والمحافظة على الوزن أو خسارته، شائك ويعتمد اعتماداً كلياً على مجموع السعرات خلال اليوم”، مبينا أن الوجبات السريعة عالية السعرات، لكن حتى لو كان عدد الوجبات قليل، يمكن أن يكون عدد السعرات كبير خلال اليوم.

وتابع: “الوجبات السريعة يمكن أن تخفض وزنك طالما أن سعراتك أقل من احتياجك الفعلي، وأحد الأشخاص يمكن أن يستهلك وجبة سريعة واحدة خلال اليوم، وتجعله يؤدي نشاطاته خلال اليوم بكل أريحية، وفي نهاية اليوم كمية السعرات التي استهلكها تكون أقل من احتياجه، فالنتيجة إما ثبات أو خسارة في الوزن”.

وأضاف: “ويمكن أن يتناول شخص آخر وجبتين سريعتين في اليوم، قد تفوق احتياجه الفعلي بكمية ليست بسيطة وتسبب زيادة في الوزن”.